Négociation Brixmor Property Group - BRX CFD
À propos de Brixmor Property Group Inc
Brixmor Property Group Inc. est une fiducie de placement immobilier (FPI) gérée à l'interne. La Société exerce ses activités principalement par l'intermédiaire de Brixmor Operating Partnership LP et de ses filiales (collectivement, la société en exploitation). La Société s'occupe de la propriété, de la gestion, de la location, de l'acquisition, de la cession et du redéveloppement de centres commerciaux par l'intermédiaire du partenariat d'exploitation. Les projets de la société comprennent Dickson City Crossings, East Port Plaza, Fox Run, Gateway Plaza, Old Bridge Gateway, Pointe Orlando, Shops at Palm Lakes, Stewart Plaza, Tinley Park Plaza, Tyrone Gardens, Vail Ranch Center, Venice Village, Village at Mira Mesa et le centre-ville de Westminster. Le portefeuille national de la Société est principalement situé dans des zones commerciales établies dans les 50 principales régions statistiques métropolitaines des États-Unis, et ses centres commerciaux sont principalement ancrés par des détaillants non discrétionnaires et axés sur la valeur, ainsi que par des fournisseurs de services axés sur le consommateur.
- IndustrieRetail REITs
- Adresse450 Lexington Ave, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés501
- CEOJames Taylor