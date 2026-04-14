Négociation Bridgestone Corporation - 5108 CFD
À propos de Bridgestone Corporation
BRIDGESTONE CORPORATION est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication de pneus. La société exerce ses activités par le biais de deux secteurs d'activité. Le segment des pneus est impliqué dans la fourniture de chambres à air pour les voitures particulières, les camions, les bus, les véhicules de construction et miniers, les véhicules industriels, les machines agricoles, les avions et les motos. Le segment fournit également des produits liés aux pneus, des matériaux de rechapage et des technologies connexes, des services d'entretien et de réparation des automobiles, ainsi que des matières premières pour les pneus. Le segment Diversification fournit des produits chimiques, tels que des pièces automobiles, de la mousse d'uréthane et des produits connexes, des pièces électroniques de précision, des produits industriels et des produits liés aux matériaux de construction, des matériaux de couverture, ainsi que des articles de sport, tels que des balles et des clubs de golf. Le secteur fournit également des bicyclettes et des produits connexes et mène des activités de financement.