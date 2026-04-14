Négociation Bread Financial Holdings Inc - BFH CFD
À propos de Alliance Data Systems Corporation
Alliance Data Systems Corporation est un fournisseur de solutions de marketing, de fidélisation et de paiement axées sur les données, destinées aux grandes entreprises de consommation. La société aide ses partenaires à créer et à accroître la fidélité des clients à travers de multiples points de contact en utilisant des technologies traditionnelles, numériques, mobiles et émergentes. La société opère à travers deux segments : LoyaltyOne et Card Services. Le segment LoyaltyOne comprend des fournisseurs de services financiers, des épiciers, des pharmacies, des détaillants de produits pétroliers et des détaillants spécialisés. LoyaltyOne exploite le Programme de récompense AIR MILES et BrandLoyalty. Son secteur Services de cartes offre des programmes de cartes de crédit de marque privée, de co-marques, d'usage général et d'affaires, des paiements numériques, y compris le pain, et des services financiers de marque Comenity. Le secteur des services de cartes offre également des solutions de gestion des risques, la création de comptes, le financement, le traitement des transactions, le service à la clientèle, le recouvrement et les services de marketing.