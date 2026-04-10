Négociation Bper Banca SPA - BPE CFD
À propos de Bper Banca SpA
Bper Banca SpA, anciennement Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sc, est un groupe bancaire italien offrant des services bancaires classiques pour particuliers, entreprises, professions libérales et entités publiques. Ses services bancaires sont divisés en sept segments. Le segment Privé concerne les comptes individuels et joints. Le segment Détail concerne les entrepreneurs individuels, partenariats et sociétés limitées, entre autres. Le segment Sociétés concerne l'administration publique, ainsi que les sociétés non financières et non résidentes. Le segment Grandes entreprises couvre les services bancaires avec les entreprises clientes et les partenariats. Le segment Financement couvre les activités de trésorerie et la gestion du portefeuille d'investissement du groupe. Le segment Corporate Center couvre des activités liées à la gouvernance du groupe, aux décisions stratégiques et leurs résultats, ainsi que des activités non directement liées à d'autres branches de la Société. Le segment Autres activités comprend les résultats et la situation financière des sociétés non bancaires du groupe.
- IndustrieBanks
- AdresseVia San Carlo, 8/20, MODENA, Italy (ITA)
- Employés18076
- CEOAlessandro Vandelli