Négociation Boustead - F9Dsg
À propos de Boustead
Boustead Singapore Limited est une société de portefeuille d'investissement basée à Singapour. La société est un fournisseur de services d'ingénierie et de technologie liés aux infrastructures. La société opère à travers cinq segments : Ingénierie énergétique, Immobilier, Géospatial, Santé et Activités du siège social. Le segment de l'ingénierie énergétique comprend la conception, l'ingénierie et la fourniture de systèmes, notamment de systèmes de chauffage, d'unités de récupération de la chaleur résiduelle, de systèmes de contrôle des processus et d'usines de traitement de l'eau et des eaux usées pour les industries pétrolière et gazière, pétrochimique et énergétique. Son segment immobilier comprend l'ingénierie, la construction et le développement de parcs d'affaires et de développements industriels. Son segment Geospatial comprend la distribution et les services professionnels pour Esri geospatial. Son segment Healthcare comprend la distribution et les services aux solutions médicales qui traitent les maladies chroniques. Les activités de son siège social comprennent la gestion des divisions du groupe afin de maximiser le rendement des actionnaires.