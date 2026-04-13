Négociation Boston Scientific - BSX CFD
À propos de Boston Scientific Corporation
Boston Scientific Corporation est un développeur, fabricant et distributeur de dispositifs médicaux qui sont utilisés dans une gamme de spécialités médicales interventionnelles. La Société propose ses produits dans sept secteurs d'activité: cardiologie interventionnelle, gestion du rythme cardiaque, endoscopie, interventions périphériques, urologie et santé pelvienne, neuromodulation et électrophysiologie. Il opère dans trois segments: Cardiovasculaire, Rhythm Management et MedSurg. Son segment Cardiovasculaire comprend les activités de Cardiologie Interventionnelle et Interventions Périphériques. Rhythm Management comprend les activités de gestion du rythme cardiaque et d'électrophysiologie. MedSurg comprend des activités d'endoscopie, d'urologie et de santé pelvienne et de neuromodulation. Son offre de produits de cardiologie interventionnelle comprend des cathéters à ballonnet, des systèmes d'athérectomie rotative, des fils de guidage, des cathéters de guidage et des dispositifs de protection embolique et des cathéters de diagnostic utilisés dans les procédures d'angioplastie coronarienne transluminale percutanée.
- IndustrieAdvanced Medical Equipment
- Adresse300 BOSTON SCIENTIFIC WAY, MARLBOROUGH, MA, United States (USA)
- Employés41000
- CEOMichael Mahoney