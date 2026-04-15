À propos de Boston Beer Company, Inc. (The)
The Boston Beer Company, Inc. est une société de boissons alcoolisées. La société est engagée dans la vente de boissons alcoolisées à travers les États-Unis et sur certains marchés internationaux. Ses marques comprennent Truly Hard Seltzer, Twisted Tea, Samuel Adams, Angry Orchard, Hard Cider et Dogfish Head Craft Brewery, ainsi que d'autres marques locales de bière artisanale. La société produit également des boissons alcoolisées, notamment de l'eau de seltz dure, des boissons maltées et du cidre dur dans ses propres brasseries et sa cidrerie, ainsi que dans d'autres brasseries en vertu d'accords contractuels. Les brasseries de la société comprennent la Boston Brewery, la Cincinnati Brewery, la Milton Brewery, la Pennsylvania Brewery, la Samuel Adams Boston Downtown Tap Room, la Dogfish Head Brewings and Eats, la Coney Island Brewery, la Angel City Brewery et la Miami Brewery. La société produit également un petit nombre de spiritueux distillés à la brasserie Milton. En outre, la société possède un verger de pommes et une cidrerie situés à Walden, dans l'État de New York, et un restaurant à Rehoboth, dans le Delaware.