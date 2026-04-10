Négociation Big Yellow Group PLC - BYG CFD
À propos de Big Yellow Group plc
BIG YELLOW GROUP PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui s'occupe de la fourniture de stockage en libre service et services connexes. La Société opère via une plateforme d'environ 89 magasins, dont 16 magasins de marque Armadillo Self Storage. La Société possède également plus de sept sites de développement de stockage en libre service Big Yellow (comprenant deux extensions sites), dont deux disposent de l'autorisation des services d'urbanisme. La superficie maximale locative de cette plateforme est d'environ 5,3 millions de pieds carrés. Sur tous les magasins et sites Big Yellow, environ 96 % de la valeur est détenue en pleine propriété et à bail à long terme ; et les 4 % restants sont à bail à court terme. Ses filiales comprennent Big Yellow Self Storage Company Limited, un associé commandité ; Big Yellow Construction Company Limited, qui s'occupe de la gestion de construction ; Big Yellow holding Company Limited, une holding ; BYRCo Limited, qui s'occupe de la gestion des biens et Big Yellow (Battersea) Limited, qui s'occupe du stockage en libre service.
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