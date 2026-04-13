Négociation BHP Group Ltd - BHP CFD
À propos de BHP Group Ltd (ADR)
BHP Group Ltd, anciennement BHP Billiton Ltd, est une société mondiale de ressources. La Société est un producteur de divers produits de base, notamment du minerai de fer, du charbon métallurgique, du cuivre et de l'uranium. Ses segments comprennent le pétrole, le cuivre, le minerai de fer et le charbon. Le secteur Pétrole est engagé dans l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz. Le secteur Cuivre est engagé dans l'extraction de cuivre, d'argent, de plomb, de zinc, de molybdène, d'uranium et d'or. Le secteur du minerai de fer est engagé dans l'extraction du minerai de fer. Le secteur Charbon est engagé dans l'extraction de charbon métallurgique et de charbon thermique (énergétique). Ses activités comprennent Minerals Australia, Minerals Americas, Petroleum et Marketing. La Société extrait et traite les minéraux, le pétrole et le gaz de ses activités de production situées principalement en Australie et dans les Amériques. La Société gère la distribution de produits à travers sa chaîne logistique mondiale, y compris le transport de fret et par pipeline.
- IndustrieMining / Metals - Specialty
- AdresseShop 16 171 Collins St, MELBOURNE, VIC, Australia (AUS)
- Employés34478
- CEOMike Henry