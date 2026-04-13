Négociation Best Buy - BBY CFD
À propos de Best Buy
Best Buy Co., Inc. est un fournisseur de produits et de services technologiques grand public. La société offre une gamme de marchandises et de services à ses clients, notamment des ordinateurs et des téléphones portables, des produits électroniques grand public, des appareils électroménagers, des produits de divertissement et d'autres produits. Ses services comprennent la consultation, la livraison, la conception, les services liés à la santé, l'installation, les adhésions, la réparation, l'installation, le soutien technique et les services liés à la garantie. Les secteurs d'activité de la société sont les secteurs national et international. Le segment national comprend les activités dans tous les États, districts et territoires des États-Unis, sous diverses marques, notamment Best Buy, Best Buy Business, Current Health, Best Buy Health, CST, Geek Squad, GreatCall, Lively, Magnolia et Pacific Kitchen and Home, ainsi que les noms de domaine bestbuy.com et greatcall.com. Le secteur International comprend toutes les activités au Canada sous les marques Best Buy, Best Buy Express, Best Buy Mobile et Geek Squad et le nom de domaine bestbuy.ca.