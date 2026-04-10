Négociation Bellway PLC - BWY CFD
À propos de Bellway plc
Bellway PLC est une holding du groupe de sociétés Bellway. La Société est engagée dans le bâtiment et la vente de maisons, allant des appartements d'une chambre à des maisons familiales jusqu'à cinq chambres, ainsi que des associations sociales de logement à logement. Elle se concentre sur la fourniture de logements familiaux traditionnels en dehors de Londres et les appartements situés dans les arrondissements londoniens, dans la zone 2 et au-delà. Elle opère dans 19 divisions de commerce en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles: Durham, East Midlands, Essex, Kent, Manchester, Nord-Est, Nord de Londres, Nord-Ouest, Northern Home Counties, Écosse, South London, South Midlands, Sud-Ouest, Tamise Gateway , Thames Valley, Pays de Galles, Wessex, West Midlands et Yorkshire. Elle propose également des maisons d'occasion de différents types, telles que détaché, appartement, mitoyen, jumelé, maison de ville, bungalow et penthouse. Elle offre également divers ajouts couvrant les cuisines, électriques, feu et feu, carrelage en céramique, planchers, salles de bains et jardins, entre autres.
- IndustrieHomebuilding
- AdresseSeaton Burn House, Dudley Lane, NEWCASTLE UPON TYNE, United Kingdom (GBR)
- Employés2934
- CEOJason Honeyman