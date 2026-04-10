Négociation Beazley PLC - BEZ CFD
À propos de Beazley PLC
BEAZLEY PLC est une société de portefeuille. Par l'intermédiaire de ses filiales, la Société est spécialisée dans des activités d'assurance spécialisées avec des activités en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Australie. Les segments de la Société comprennent l'assurance-vie, accident et santé, ce qui comprend les assurances suivantes : vie, accidents corporels, sports, protection du revenu et assurance-santé ; Maritime, qui inclut les catégories maritimes suivantes : fret, énergie, responsabilité maritime, plaisance, guerre, aviation, piraterie et espaces maritimes ; Risques politiques et risques spéciaux, qui comprend les risques spéciaux, le terrorisme, les risques politiques et le crédit commercial, les enlèvements et les rançons ; Propriété, qui inclut les marchés commerciaux importants, le marché des petites et moyennes entreprises, les petites entreprises et le secteur de la construction et de l'ingénierie ; Réassurance, qui comprend l'assurance en cas de sinistre, les risques habitation, catastrophe et collisions ; et les gammes spécialisées, qui couvre la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité des dirigeants et la responsabilité environnementale.
- IndustrieProperty & Casualty Insurance (NEC)
- AdressePlantation Place S, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés1617
- CEOAdrian Cox