Négociation BCE Inc. - BCEca CFD
À propos de BCE Inc
BCE Inc. est une société de communication. La Société offre une gamme de services de communications à large bande et de contenu aux consommateurs et à des clients commerciaux, gouvernementaux et résidentiels au Canada. La Société offre différents services sous les marques Bell et Bell Aliant, comme la télévision par protocole Internet à fibre optique et des services Internet à haute vitesse, de la téléphonie et des services de réseau et de communication d'entreprise. Ses segments incluent Bell Wireless, Bell Wireline et Bell Media. Son segment Bell Wireless offre des produits de communication voix et données sans fil et des services à ses clients résidentiels, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises clientes partout au Canada. Son secteur Bell Wireline fournit des données, y compris la télévision par protocole Internet, de la téléphonie locale et de longue distance, ainsi que d'autres services et produits de communication. Son secteur Bell Media fournit des services conventionnels, spécialisés et payants de télévision, médias numériques et programmation radio.
- IndustrieIntegrated Telecommunications Services (NEC)
- AdresseTour A-7, 1 Carref Alexander-Graham-Bell, VERDUN, QC, Canada (CAN)
- Employés49781
- CEOMirko Bibic