Négociation CT Healthcare Trust Plc - CTHT CFD
À propos de Bellevue Healthcare Trust PLC
Bellevue Healthcare Trust plc, anciennement BB Healthcare Trust plc, est une fiducie d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la Société est d'offrir aux actionnaires une croissance du capital et des revenus sur le long terme, par le biais d'investissements dans des sociétés de santé mondiales cotées ou cotées. La Société investit également dans des American Depositary Receipts (ADR) ou des instruments convertibles émis par ces sociétés et investit dans, ou garantit, de futures émissions d'actions par ces sociétés. La Société investit dans l'industrie mondiale des soins de santé, y compris des entreprises au sein d'industries telles que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les dispositifs et équipements médicaux, les assureurs de soins de santé et les exploitants d'établissements, les technologies de l'information (lorsque le produit ou le service prend en charge, fournit ou dessert la prestation de soins de santé), les médicaments commerce de détail, santé grand public et distribution. Le gestionnaire de placements de la Société est Bellevue Asset Management (UK) Limited.
- IndustrieUK Investment Trusts
- AdresseMermaid House, 2 Puddle Dock, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés0
- CEO