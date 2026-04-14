Négociation Barrick Mining Corp - B CFD
À propos de Barrick Gold Corp
Barrick Gold Corp est une société d'exploitation aurifère. La Société est principalement engagée dans la production et la vente d'or et de cuivre, ainsi que dans des activités connexes, telles que l'exploration et la mise en valeur de mines. Les secteurs de la Société comprennent Barrick Nevada, Golden Sunlight, Hemlo, Jabal Sayid, Kalgoorlie, Lagunas Norte, Lumwana, Porgera, Pueblo Viejo, Turquoise Ridge, Veladero et Zaldvar. Pueblo Viejo, Lagunas Norte, Veladero et Turquoise Ridge sont ses mines d’or individuelles. La Société, par l’intermédiaire de sa filiale Acacia, est propriétaire de mines d’or et de propriétés d’exploration en Afrique. Ses Porgera et Kalgoorlie sont des mines d'or. Zaldivar et Lumwana sont des mines de cuivre. Le projet Pascua-Lama est situé à la frontière entre le Chili et l'Argentine. La Société possède plusieurs mines d’or en production situées au Canada, aux États-Unis, au Pérou, en Argentine, en Australie et en République dominicaine.
- IndustrieGold Mining
- AdresseCanada Trust Tower, TORONTO, ON, Canada (CAN)
- Employés22600
- CEOJohn Thornton