Négociation Banyan Tree - B58sg CFD
À propos de Banyan Tree
Banyan Tree Holdings Limited est une société holding d'investissement. La société est engagée dans la fourniture de services de conception et de gestion de projets. La société gère un portefeuille diversifié d'hôtels, de centres de villégiature, de spas, de galeries, de terrains de golf et de résidences. Ses secteurs d'activité comprennent les investissements hôteliers, la vente de biens immobiliers et les services payants. Le segment des investissements hôteliers comprend les activités d'hôtellerie et de restauration. Le segment des ventes de biens immobiliers comprend les résidences hôtelières, les ventes de biens immobiliers Laguna et les ventes de projets de développement/sites. Le secteur des services payants comprend la gestion d'hôtels et de centres de villégiature, la gestion d'un club de destination adossé à des actifs, la gestion de fonds de capital-investissement, la gestion et l'exploitation de spas, la vente de marchandises, la prestation de services d'architecture et de conception, la gestion et la propriété de terrains de golf et la location de magasins et de bureaux.