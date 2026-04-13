Négociation Banco Bradesco Adr Repstg 1 Prf - BBD CFD
À propos de Banco Bradesco SA (ADR)
Banco Bradesco SA est une banque commerciale basée au Brésil. La Banque propose une gamme de produits et services bancaires et financiers au Brésil et à l'étranger aux particuliers, aux grandes, moyennes et petites entreprises, ainsi qu'aux entreprises et institutions locales et internationales. Ses segments comprennent la Finance; Obligations d'assurance et de Capitalisation; Régimes de retraite et Autres activités. Le secteur Finance comprend les institutions financières et les sociétés holding, qui sont responsables de la gestion des ressources financières, ainsi que les sociétés de cartes de crédit, de consortiums et de gestion d'actifs. Le secteur groupe d'Assurance comprend les sociétés d'assurance, de retraite et d'obligations de capitalisation. Ce secteur propose des services bancaires, y compris des activités de collecte de dépôts, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des cartes de crédit et de débit, des opérations de crédit-bail, des services bancaires d'investissement, de gestion d'actifs, des services de consortium et autres. Ses services d'assurance comprennent l'assurance maladie, l'assurance-vie et les accidents personnels, l'automobile, les régimes de dommages et de retraite.
- IndustrieBanks
- AdresseCidade de Deus, OSASCO, Brazil (BRA)
- Employés87274
- CEOLuiz Trabuco Cappi