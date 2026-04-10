Négociation Banca Generali SPA - BGN CFD
À propos de Banca Generali SpA
Banca Generali - Societa per Azioni est un groupe bancaire basé en Italie. Banca Generali - Societa per Azioni se concentre principalement sur les services financiers personnels. Elle divise ses activités en trois segments principaux : le segment Fortunés, qui se compose du réseau de conseillers financiers ; le segment Privé, qui comprend les banquiers privés et les chargés de relations, relevant de la Division Banque Privée de Banca Generali, et le segment Entreprise, qui est engagé dans les activités de financement du Département des Finances et la fourniture de services bancaires et d'investissement aux moyennes et grandes entreprises, tels que la gestion d'actifs, les produits d'assurance et les portefeuilles de titres, entre autres. En outre, Banca Generali - Societa per Azioni est engagée dans la gestion des fonds communs de placement étrangers. Banca Generali - Societa per Azioni opère par le biais de nombreuses filiales, y compris Generfid SpA, BG Fiduciaria SIM SpA et Generali fund Management SA.
- IndustrieInvestment Management / Fund Operators
- AdresseVia Machiavelli, 4, TRIESTE, Italy (ITA)
- Employés991
- CEOAntonio Cangeri