Négociation Azimut Holding SPA - AZM CFD
À propos de Azimut Holding SpA
Azimut Holding S.p.A. est une société basée en Italie engagée dans le secteur de la gestion d'actifs. Son activité principale est le développement, la gestion, la commercialisation et la distribution des produits de gestion d'actifs et des services financiers destinés aux clients privés et institutionnels. Elle assure la gestion des fonds italiens, des fonds de fonds, fonds de pension et des portefeuilles discrétionnaires, ainsi que les fonds de couverture. À travers Azimut Sgr SpA, AZ Fund Management SA, Azimut Capital Management Sgr SpA et AZ Capital Management Ltd, elle se concentre dans la gestion, en se spécialisant dans la sélection des portefeuilles multi-gestionnaires et des instruments d'investissement gérés par une gamme de gestionnaires de fonds internationaux. À travers AZ Life Ltd, elle est engagée dans le secteur de l'assurance. Elle offre des services de fiducie par l'entremise de Azimut Fiduciaria. Azimut Holding S.p.A. opère par le biais de nombreuses filiales et sociétés affiliées situées en Italie, en Irlande, au Mexique et en Turquie, entre autres. Elle opère à travers BRZ Gestao de Patrimonio, Futurimpres SGR et Profie SA, entre autres.
- IndustrieInvestment Management / Fund Operators
- AdresseVia Cusani, 4, MILANO, Italy (ITA)
- Employés1441
- CEOAlessandro Zambotti