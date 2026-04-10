Négociation AXIS Capital Holdings Limited - AXS CFD
À propos de AXIS Capital Holdings Limited
AXIS Capital Holdings Limited est une société holding. La société propose une gamme de produits d'assurance et de réassurance spécialisés, par le biais de filiales et de réseaux de succursales basés aux Bermudes, aux États-Unis, au Canada, en Europe et à Singapour. Ses activités se composent de deux plateformes de souscription mondiales : AXIS Insurance et AXIS Re. Ses segments sont l'assurance et la réassurance. Le secteur de l'assurance opère à travers des bureaux aux Bermudes, aux États-Unis, au Canada, en Europe, à Singapour et au Moyen-Orient. Son segment de réassurance opère à travers des bureaux aux Bermudes, aux États-Unis, en Suisse, à Singapour, au Brésil et au Canada. Les branches d'activité de son secteur de l'assurance comprennent les biens, l'assurance maritime, l'assurance contre le terrorisme, l'assurance aviation, le risque de crédit et le risque politique, les branches professionnelles, la responsabilité civile, les accidents et la santé. Les secteurs d'activité de son segment Réassurance comprennent les catastrophes, les biens, les lignes professionnelles, le crédit et la caution, l'automobile, la responsabilité civile, l'agriculture, l'ingénierie, le transport maritime et autres.