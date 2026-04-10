Négociation Axa - CSp CFD
À propos de Axa SA
AXA SA (AXA) est une société de portefeuille basée en France impliquée dans la protection financière. Les segments de la Société comprennent : Vie, Epargne, Retraite et Santé, Assurance des Personnes et des Biens, Gestion d'actifs, Gestion bancaire et Sociétés de holding. Les produits du secteur Vie, Epargne, Retraite et Santé comprennent une gamme de produits de placement et d'épargne, ainsi que des produits de protection et de santé. Le segment Assurance des Personnes et des Biens comprend un éventail de produits, dont des assurances essentiellement automobiles, ménage, de biens et responsabilité civile générales. Le segment Gestion d'actifs comprend la gestion d'actifs diversifiés (dont la gestion de fonds de placement) et les services connexes. Le segment Gestion bancaire comprend les activités bancaires (banque de détail, prêts immobiliers et épargnes) menées en France, en Belgique et en Allemagne. Le segment Sociétés de holding inclut toutes les activités non opérationnelles. Elle fonctionne également à travers Maestro Health.
- IndustrieInsurance - Life / Health
- Adresse25 avenue Matignon, PARIS, France (FRA)
- Employés92398
- CEOThomas Buberl