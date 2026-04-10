Négociation Aumann AG - AAG CFD
À propos de Aumann AG
Aumann AG est un fabricant de machines et de lignes de production pour les composants des trains à commande électrifiée basé en Allemagne et aussi un fournisseur de matériel dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, du consommateur électrique et d'autres industries. La Société opère à travers deux segments: E-mobilité et classique. Dans le segment d'E-mobilité, la Société conçoit, fabrique et commercialise des machines spécialisées et des lignes de production automatisées pour les solutions de mobilité électronique pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des chemins de fer et autres industries de la mobilité. Dans le segment classique, la Société conçoit, fabrique et vend principalement des machines spécialisées et des lignes de production automatisées pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des chemins de fer, des industries électriques, agricoles et de la technologie propre.
- IndustrieIndustrial Machinery
- AdresseDieselstr. 6, Beelen, Germany (DEU)
- Employés775
- CEOGert-Maria Freimuth