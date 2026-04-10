Négociation AstraZeneca PLC - USD - AZN CFD
À propos de AstraZeneca plc (ADR)
AstraZeneca PLC est une société biopharmaceutique. Elle se concentre sur la découverte et le développement de produits, qui sont ensuite fabriqués, commercialisés et vendus. Elle se concentre sur trois principaux domaines thérapeutiques : oncologie, cardiovasculaire, rénal et métabolique (CVRM) et respiratoire, tout en poursuivant sélectivement des thérapies en auto-immunité, infection et neurosciences. Dans CVRM, elle est en train d’étendre son portefeuille dans le domaine cardiovasculaire-rénal avec le roxadustat, ainsi qu’en investissant pour explorer les avantages de ses franchises SGLT2 et GLP-1 dans les maladies rénales chroniques (MRC) et l'insuffisance cardiaque (IC). Elle compte environ 38 projets en phase I, dont 26 nouvelles entités moléculaires (NEM) et 12 projets combinés en oncologie. Elle compte environ 43 projets en phase II, dont 25 NEM ; six indications supplémentaires pour les projets ayant atteint la phase II et 12 projets combinés en oncologie. Elle compte environ 22 projets en cours de développement, soit en phase III / études pivots de phase II, soit en cours d'examen réglementaire.
- IndustriePharmaceuticals (NEC)
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