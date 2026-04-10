Négociation Associated British Foods PLC - ABF CFD
À propos de Associated British Foods plc
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC est un groupe de vente d'alimentation internationale diversifiée, d'ingrédients et de commerce de détail. La société opère dans 47 pays à travers l'Europe, l'Afrique du Sud, le continent américain, l'Asie et l'Australie. La société opère dans cinq segments, dont le sucre, l'agriculture, le commerce de détail, l'épicerie et les ingrédients. Le segment de l'épicerie fabrique des produits d'épicerie. Le segment du sucre cultive et traite les betteraves et les cannes à sucre pour la vente aux utilisateurs industriels et à Silver Spoon. Le segment de l'agriculture fabrique des aliments pour animaux et fournit d'autres produits pour le secteur de l'agriculture. Le segment des ingrédients fabrique de la levure pour boulangers, des ingrédients de boulangerie, des enzymes, des lipides, des extraits de levure et des spécialités de céréales. Le segment du commerce de détail achète et vend des vêtements de valeur et des accessoires à travers les chaînes de magasins Primark et Penneys.
- IndustrieFood Processing
- AdresseMayfair, 10 Grosvenor Street, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés127912
- CEOGeorge Weston