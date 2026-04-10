Négociation Sunbelt Rentals Holdings Inc - SUNB CFD
À propos de Ashtead Group plc
ASHTEAD GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY est une société de location de matériel. La société loue une gamme d'équipements de construction et industriels à travers une gamme d'applications à une clientèle diversifiée. Les segments de la société incluent Sunbelt et A-Plant. La société opère aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. La société exploite environ 550 magasins dans plus de 40 États aux États-Unis et plus de 10 magasins au Canada. Les équipements de la société peuvent servir à soulever, alimenter, générer, éclairer, déplacer, creuser, compacter, percer, soutenir, accéder, frotter, pomper, diriger, chauffer et aérer. La société loue à court terme. Elle vend de vieux équipements sur le marché de seconde main. La flotte de location de la société va de petits outils à main à une gamme de matériel de construction. Elle fournit des solutions de location pour les marchés de la construction non résidentielle, la gestion des installations, l'aide humanitaire, l'événementiel, le contrôle du climat, les échafaudages et la gestion du trafic.
- IndustrieBusiness Support - Services
- Adresse100 Cheapside, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés21033
- CEOBrendan Horgan