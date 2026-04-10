Négociation AMPLIFON - AMPI CFD
À propos de Amplifon SpA
Amplifon SpA est une société basée en Italie, active dans le marché de la vente au détail de produits d’audition. La Société fournit des solutions personnalisées et un service client aux personnes malentendantes. Elle propose une large gamme de services allant du diagnostic des difficultés auditives à l’ajustement, au service et à la maintenance des appareils auditifs. La Société est organisée en trois secteurs d’exploitation géographiques: Europe, Moyen-Orient et Afrique - EMEA - (Italie, France, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal, Suisse, Belgique, Luxembourg, Hongrie, Égypte et Turquie , Pologne et Israël), Amériques (États-Unis, Canada, Chili, Argentine, Équateur, Colombie, Panama et Mexique) et Asie-Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande, Inde et Chine).
- IndustrieAdvanced Medical Equipment
- AdresseVia Ripamonti, 131/133, MILANO, Italy (ITA)
- Employés12587
- CEOLorenzo Pozza