Négociation AMG Advanced Metallurgical Group N.V. - AMGnl CFD
À propos de AMG Advanced Metallurgical Group N.V.
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. est basée aux Pays-Bas et produit des métaux spécialisés, des produits minéraux et des systèmes de four sous vide. La société fournit des solutions de réduction de dioxyde de carbone (CO2) pour diverses industries et est active dans deux segments : Matériaux essentiels et Ingénierie. Le segment des matériaux essentiels se concentre sur la production de métaux spéciaux, d‘alliages et de matériaux de haute performance, comprenant les poudres et alliages d'aluminium supérieur, des revêtements et alliages titane, métal chromé, ferro-vanadium, antimoine, tantale, niobium, silicium-métal et graphite naturel. Le segment Ingénierie exploite des installations de traitement thermique sous vide et comprend la conception et la production de systèmes de four sous vide, comprenant la refusion sous vide, la fusion de silicium solaire et la cristallisation, la fusion par induction sous vide, le traitement thermique sous vide et trempe sous haute pression de gaz, revêtement de lames de turbine et frittage. La société est présente en Allemagne, États-Unis, Brésil, Chine, entre autres.
- IndustrieIndustrial Machinery / Equipment
- AdresseWTC Amsterdam Toren C, AMSTERDAM, Netherlands (NLD)
- Employés3309
- CEOSteve Hanke