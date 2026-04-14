Négociation American Electric Power - AEP CFD
À propos de American Electric Power
American Electric Power Company, Inc. (AEP) est une société holding de services publics d'électricité. Les zones de service des filiales de services publics de la société couvrent les États de l'Arkansas, de l'Indiana, du Kentucky, de la Louisiane, du Michigan, de l'Ohio, de l'Oklahoma, du Tennessee, du Texas, de la Virginie et de la Virginie occidentale. Les secteurs de la société comprennent les services publics intégrés verticalement, les services publics de transmission et de distribution, AEP Transmission Holdco, et la production et le marketing. Les opérations de services publics intégrés verticalement d'AEP sont engagées dans la production, la transmission et la distribution d'électricité pour la vente aux clients de détail et de gros. Le segment Transmission and Distribution Utilities consiste en la transmission et la distribution d'électricité pour la vente aux clients de détail et de gros. Le segment AEP Transmission Holdco développe, construit et exploite des installations de transmission. Le segment Generation & Marketing mène des activités de marketing, de gestion des risques et de vente au détail.