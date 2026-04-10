Négociation Alstom - ALO CFD
À propos de Alstom SA
ALSTOM S.A. propose un équipement de transport ferroviaire, des systèmes, des services et la signalisation pour le transport de passagers régionaux et des grandes lignes urbaines, suburbaines, ainsi que pour le transport de fret. Le portefeuille comprend les trains, les systèmes de signalisation, les systèmes intégrés (y compris l'infrastructure), et les solutions et services. Elle propose des tramways, métros, trains suburbains et régionaux, des trains à grande vitesse et très haute vitesse, des locomotives et des composants. Elle offre Appitrack, une solution automatisée de chenilles qui a permis d'installer les rails urbains environ quatre fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles. Alstom est responsable de l'entretien de plus 8000 voitures (12 000 voitures avec PRASA) dans environ 100 magasins, dans plus de 30 pays. Elle fournit des opérateurs ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure avec des systèmes de contrôle et d'information, ainsi que des équipements à bord et sur la bonne voie. Ses réseaux de canalisation principale incluent la solution ATLAS.
- IndustrieHeavy Electrical Equipment
- Adresse48, rue Albert Dhalenne, SAINT-OUEN, France (FRA)
- Employés44830
- CEOHenri Poupart-Lafarge