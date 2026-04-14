Négociation Akso Health Group - AHG CFD
À propos de Akso Health Group
Akso Health Group, anciennement Xiaobai Maimai Inc, est une société basée en Chine, principalement engagée dans le commerce électronique. La société fournit des services par le biais de l'application Xiaobai Maimai (APP), une plateforme de commerce électronique à guichet unique. La société fournit des produits couvrant la nourriture et les boissons, le vin, les produits cosmétiques, la mode et l'habillement, le divertissement, les articles ménagers, les appareils ménagers et autres.