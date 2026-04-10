Négociation Air France-Klm - AFp CFD
À propos de Air France KLM SA
AIR FRANCE - KLM S.A. est une compagnie aérienne. La Société se consacre au transport de passagers. Ses activités comprennent également le fret, la maintenance aéronautique et autres activités liées au transport aérien, notamment la restauration. Les deux sous-groupes de la Société Air France et KLM disposent d'un programme de vol, Flying Blue, qui permet aux membres d'acquérir des Miles en volant avec des partenaires aériens ou des transactions avec des partenaires non aériens. Ses activités se constituent du transport de passager, du , fret, la maintenance et autres activités. Réseau de la Société s'organise autour des hubs à Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Avec ces deux centres régionaux, la Société relie l'Europe au reste du monde, avec environ 320 destinations dans plus de 115 pays. Transavia, filiale de la Société, est implantée aux Pays-Bas et en France auprès d'une clientèle de loisirs moyen-courrier, ainsi que par le biais de ses vols affrétés et les tour-opérateurs.
- IndustrieAirlines
- Adresse2 rue de Robert-Esnault-Pelterie, PARIS, France (FRA)
- Employés74721
- CEOBenjamin Smith