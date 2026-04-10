Négociation Affiliated Managers Group - AMG CFD
À propos de Affiliated Managers Group, Inc.
Affiliated Managers Group, Inc. est une société mondiale indépendante de gestion de placements. La Société se concentre sur l'investissement dans un large éventail de sociétés d'investissement détenues par des partenaires, que la Société appelle des Sociétés affiliées. Par l'intermédiaire de ses sociétés Affiliées, elle propose une gamme variée de stratégies axées sur le rendement conçues pour aider les clients institutionnels, particuliers et fortunés du monde entier à atteindre leurs objectifs d'investissement. La Société fournit des capacités de gestion des investissements aux investisseurs de détail par le biais de services de conseil et de sous-conseil aux fonds communs de placement axés sur le rendement, aux Organismes de Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM), aux fiducies de placement collectif et à d'autres produits de détail. Elle fournit également des services de gestion d'investissement et de conseil en investissement personnalisés et des services fiduciaires aux particuliers fortunés, aux familles, aux fondations caritatives et aux comptes gérés individuellement directement et par l'intermédiaire d'intermédiaires, y compris des sociétés de courtage ou d'autres sponsors.
- IndustrieInvestment Management / Fund Operators
- Adresse777 SOUTH FLAGLER DRIVE, WEST PALM BEACH, FL, United States (USA)
- Employés4050
- CEOJay Horgen