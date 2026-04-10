Négociation Aeroports De Paris - ADPp CFD
À propos de Aeroports de Paris SA
Aeroports de Paris SA est une société basée en France active dans le secteur de la gestion aéroportuaire. Par l'intermédiaire de ses filiales, elle exploite cinq secteurs: aviation, commerce de détail et services, immobilier, développements internationaux et aéroportuaires et autres activités. Le secteur Aviation fournit des biens et services liés aux opérations aéroportuaires, tels que des points de contrôle de sécurité, des systèmes de contrôle, des services de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, entre autres. Le secteur commerce de détail et services couvre les activités de vente au détail destinées au grand public, y compris la location de commerces de détail, bars et restaurants, banques et location de voitures, entre autres. Le secteur Immobilier comprend tous les services de location immobilière de la Société, à l'exception des contrats de location simple dans les terminaux d'aéroport. Le secteur développements internationaux et aéroportuaires conçoit et exploite des activités aéroportuaires. Le secteur Autres activités comprend, entre autres, les services de télécommunications et de sécurité.
- IndustrieAirport Services
- Adresse1 Rue de France, TREMBLAY-EN-FRANCE, France (FRA)
- Employés25720
- CEOAugustin de Romanet de Beaune