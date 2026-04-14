Négociation Advance Auto Parts - AAP CFD
À propos de Advance Auto Parts, Inc.
Advance Auto Parts, Inc. est un fournisseur de pièces de rechange automobiles en Amérique du Nord, au service des installateurs professionnels (Professionnels) et des bricoleurs (bricoleurs), ainsi que des opérateurs indépendants. Les magasins et succursales de la Société offrent une sélection de pièces de rechange, d'accessoires, de batteries et d'articles d'entretien automobiles de marque, de fabricant d'équipement d'origine (OEM) et de marque privée pour les voitures, les fourgonnettes, les véhicules utilitaires sport et les camions légers et lourds nationaux et importés. Elle opère à travers cinq segments : Division Nord, Division Sud, Carquest Canada, Indépendants et Worldpac. Elle exploite environ 4,706 magasins au total et 266 succursales principalement sous les noms commerciaux suivants : Advance Auto Parts, Autopart International, Carquest et Worldpac. La Société propose des produits dans des catégories telles que pièces et batteries, accessoires et produits chimiques et entretien des moteurs.
- IndustrieRetail - Auto Vehicles, Parts / Services
- Adresse4200 Six Forks Road, RALEIGH, NC, United States (USA)
- Employés41000
- CEOThomas Greco