Négociation ADT Inc. - ADT CFD
À propos de ADT Inc.
ADT Inc. est un fournisseur de solutions de sécurité, d'automatisation et de maison intelligente au service des consommateurs et des entreprises aux États-Unis. La société exerce principalement ses activités sous la marque ADT. La société opère à travers deux segments, tels que Consumer and Small Business (CSB) et Commercial. La société propose également ADT Solar, qui fournit aux clients des solutions de stockage d'énergie et d'énergie solaire sur les toits. La société protège et connecte les clients en fournissant des services de surveillance professionnels ainsi que des solutions axées sur le style de vie grâce à des offres installées par des professionnels, des offres de bricolage, des offres mobiles et des offres numériques pour les clients résidentiels, les petites entreprises et les grandes entreprises. Il s'agit d'une société de sécurité et de domotique à service complet, qui offre une expérience client intégrée. Les offres de sécurité et d'automatisation de la société sont conçues pour détecter les intrusions, contrôler l'accès, détecter les mouvements, la fumée, le feu, le monoxyde de carbone, les inondations et d'autres conditions environnementales.