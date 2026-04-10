Négociation Admiral Group PLC - ADMl CFD
À propos de Admiral Group plc
Admiral Group plc est une société basée au Royaume-Uni spécialisée dans la fourniture d'assurance automobile, fourgonnette, ménage et voyage. La société compte quatre segments : l'assurance automobile britannique, l'assurance automobile internationale, la comparaison des prix et autres. Le segment d'assurance automobile britannique comprend la souscription d'assurance automobile et d'autres produits qui complètent la politique d'assurance automobile au Royaume-Uni. Le segment d'assurance automobile internationale comprend la souscription d'assurance automobile et la génération de revenus à partir de produits supplémentaires, ainsi que les frais de souscription d'assurance automobile en dehors du Royaume-Uni. Le segment Comparaison de prix concerne les sites Web de comparaison de prix de la Société, tels que Confused.com au Royaume-Uni, Rastreator en Espagne, LeLynx en France et compare.com aux États-Unis. Le secteur Autres comprend l'assurance habitation du Royaume-Uni, le courtier d'assurance de fourgonnettes commerciales de la Société et l'assurance de fourgonnettes commerciales.
- IndustrieInsurance - Property / Casualty
- AdresseTy Admiral, David Street, CARDIFF, United Kingdom (GBR)
- Employés10725
- CEOMilena Mondini de Focatiis