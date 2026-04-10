Négociation Adidas AG - ADSGN CFD
À propos de adidas AG
Adidas AG est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, produit et commercialise une gamme de produits de style de vie athlétique et sportif. Les segments de la Société comprennent l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, la Russie/CEI, l'Amérique latine ; Marchés émergents, adidas Golf, Runtastic et autres activités gérées de manière centralisée. Chaque segment comprend les activités commerciales de gros, de détail et de commerce électronique liées à la distribution et à la vente de produits de la marque adidas aux clients de détail et aux consommateurs finaux. La Société compte plus de 2 500 magasins de détail en propre, des magasins franchisés monomarques, des shop-in-shops, des joint-ventures avec des partenaires commerciaux et des magasins co-marqués et un canal de commerce électronique, qui est disponible pour les clients dans plus de 50 pays. Les produits de marque adidas comprennent des chaussures, des vêtements et du matériel, tels que des sacs et des balles.
- IndustrieFootwear
- AdresseAdi-Dassler-Strasse 1, HERZOGENAURACH, Germany (DEU)
- Employés61401
- CEOThomas Rabe