Négociation Adastria Co., Ltd. - 2685 CFD
À propos de Adastria Co., Ltd.
Adastria Co Ltd, anciennement Adastria Holdings Co Ltd, a pour principale activité la vente au détail de vêtements et de biens divers. L'activité de vente de produits nationaux comprend des marques de mode décontractée telles que Global Work, LOWRYS FARM, LEPSIM, JEANASiS et RAGEBLUE, et des marques de style de vie telles que nico et ..., studio CLIP et BAYFLOW.Elle développe des marques spécialisées dans le commerce électronique (CE) telles que apres jour. Elle développe des vêtements de mode pour adultes sous des marques telles que Babylon et BARNYARDSTORM. La société exploite son activité sous la marque Velvet by Graham and Spencer aux États-Unis. Dans le secteur de la logistique, les marchandises sont reçues, inspectées, stockées et expédiées. Afin d'acheter efficacement les produits lors de l'expansion dans plusieurs magasins, la société inspecte et stocke les produits reçus par la méthode de l'achat centralisé et expédie les produits en temps voulu.