Négociation ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. - ACS CFD
À propos de ACS Actividades de Constrccn y Srvcos SA
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A., anciennement ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, est une société de portefeuille basée en Espagne dont l'activité concerne la construction et l'ingénierie, ainsi que les communications. La société est divisée en trois segments : Construction, qui inclut les travaux de construction civile, les bâtiments résidentiels et non résidentiels, l'activité de concession, l'exploitation minière et l'immobilier ; Services industriels, actif dans l'ingénierie, l'installation et la maintenance des infrastructures industrielles en énergie, des systèmes de communication et de contrôle ; et Environnement, qui comprend des services comme le nettoyage des rues, des services de collecte et de transport, de recyclage des déchets, de gestion commerciale et industrielle de la circulation de l'eau et de jardinage urbain.
- IndustrieConstruction & Engineering (NEC)
- AdresseAvda. Pio XII, n 102, MADRID, MAD, Spain (ESP)
- Employés122502
- CEOFlorentino Perez Rodriguez