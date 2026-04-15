Négociation 10x Genomics, Inc. - TXG CFD
À propos de 10X Genomics Inc
10x Genomics, Inc. est une société de technologie des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la Société comprennent des instruments, des consommables et des logiciels d'analyse des systèmes biologiques. Ses produits comprennent l'expression génique unicellulaire du chrome, le profilage immunitaire unicellulaire, le dosage unicellulaire de la chromatine accessible à la transposase (ATAC) + l'expression génique, l'ATAC unicellulaire, l'expression génique spatiale, l'expression génique spatiale, la multiomique spatiale et l'expression génique ciblée. Ses instruments comprennent Chromium X Series, Chromium Connect et Chromium Controller. Sa technologie La technologie Next GEM, qui comprend des puces et des réactifs compatibles, qui sont proposés pour le portefeuille de produits à cellule unique. Son portefeuille de consommables comprend des puces microfluidiques, des lames, des réactifs et d'autres consommables pour ses solutions Visium et Chromium. Les applications de la Société comprennent le criblage de répétitions palindromiques courtes régulièrement espacées (CRISPR), la cytométrie multiomique et la cartographie des récepteurs immunitaires.
- IndustrieLaboratory Diagnostic & Testing Substances
- Adresse6230 Stoneridge Mall Road, PLEASANTON, CA, United States (USA)
- Employés1239
- CEOBenjamin Hindson