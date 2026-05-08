AccueilMarchésCryptomonnaiesMEGA/USD

Négociation MEGA/USD - MEGA/USD CFD

0.122760%
The chart displays the MEGA/USD price data over the last 1 day, with a current rate of 0.12276, a high of 0.12281, and a low of 0.12226.
Vendre

0.12215

Acheter

0.12276

0.00061
Bas: 0.12226Élevé: 0.12281
Vendeurs:
50%
Acheteurs:
50%
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.
Conditions de trading
Type
Ce marché financier est disponible pour le trading de CFD.
En savoir plus sur :CFD
CFD
Écart0.00061
Frais de session nocturne pour une position longue
Frais de session nocturne pour une position longue
Marge. Votre investissement
$1,000.00
Ajustement des fonds de overnight
Frais sur la valeur totale de la position
-0.061644 %
(-$1.23)

Taille de la position avec effet de levier ~$2,000.00

Valeur nominale avec effet de levier ~$1,000.00

-0.06164%
Frais de session nocturne pour une position courte
Frais de session nocturne pour une position courte
Marge. Votre investissement
$1,000.00
Ajustement des fonds de overnight
Frais sur la valeur totale de la position
0.013699 %
($0.27)

Taille de la position avec effet de levier ~$2,000.00

Valeur nominale avec effet de levier ~$1,000.00

0.01370%
Horaires des frais de session nocturne21:00 (UTC)
DeviseUSD
Quantité minimale négociée1
Marge50.00%
Bourse
Commission sur la négociation10%
Prime de stop garanti
Des frais de stop-loss garanti (SLG) ne sont facturés que si le SLG est déclenché. Veuillez consulter la section 'Tarifs et Frais de notre site web pour plus de détails.
0.5%

1Notre rémunération pour l’exécution de votre trade correspond au spread, soit la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Veuillez consulter la section Frais et Commissions sur notre site internet pour plus d’informations

Négociation MEGA/USD - MEGA/USD CFD

MEGA/USD

Derniers articles sur les crypto-monnaies

Jeton de cryptomonnaie Ripple placé devant une pile de pièces
Prévision du prix du Ripple : avancées du CLARITY Act, table ronde de la SEC
Le XRP est un actif numérique utilisé dans le réseau de paiements de Ripple, dont les récents mouvements de prix sont influencés par d'importants afflux de capitaux, les progrès du CLARITY Act et une table ronde de la SEC prévue le 16 avril 2026.
15:19, 16 Avril 2026
Prévision du prix d'Ethereum : cinquième mois de sorties d'ETF
ETH dont l'évolution actuelle des prix est façonnée par des sorties persistantes d'ETF au comptant, l'incertitude liée à la politique commerciale américaine et les données macroéconomiques américaines à venir. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
12:27, 8 Avril 2026
Smartphone affichant le logo Ethereum sur un arrière-plan coloré flou
Prévision du prix d'Ethereum : lancement de l'ETF de staking BlackRock
Ethereum est un réseau blockchain décentralisé dont les perspectives à court terme sont façonnées par le lancement de l'ETF avec staking de BlackRock et les anticipations de taux d'intérêt américains. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
14:46, 26 Mars 2026
Prévision du prix d'Ethereum
Prévision du prix d'Ethereum : volumes de produits dérivés et flux d'ETF
Ethereum est un réseau blockchain décentralisé dont le jeton natif, ETH, s'échange près de 1 930 $ alors que les volumes de produits dérivés dépassent l'activité au comptant et que les ETF Ethereum au comptant enregistrent des flux mitigés ces derniers mois.
15:16, 3 Mars 2026

En savoir plus sur nous en lisant nos avis

Consultez les commentaires de nos clients1, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.

4.8
Notes et Avis
4.7
Notes et Avis
4.7
4.6

Prêt à rejoindre un courtier de renom ?

1. Créez votre compte2. Effectuez un premier dépôt3. Commencez à trader