Devises les plus tradées dans le monde
Découvrez les devises les plus tradées dans le monde, ainsi que comment les trader via des CFD sur Capital.com.
Quelles sont les 10 devises les plus tradées ?
Les devises les plus tradées dans le monde sont le dollar américain (USD), suivi de l’euro (EUR), du yen japonais (JPY) et de la livre sterling (GBP). Ces devises dominent le trading forex mondial grâce à leur stabilité, leur liquidité et leur influence sur les marchés internationaux. Chacune joue un rôle unique, souvent influencé par sa banque centrale respective, les conditions économiques et le commerce mondial.
Nous examinerons la liste des 10 principales devises, pourquoi chacune est autant tradée, les principales paires forex dans lesquelles elles figurent, ainsi que les facteurs clés qui les rendent essentielles au marché du forex. L'ensemble des statistiques utilisées ci-dessous provient du dernier rapport triennal 2022 de la Banque des Règlements Internationaux, largement considéré comme la principale source d’information pour ce type de données.
Le graphique ci-dessous montre les devises les plus tradées dans le monde selon ces données. Notez que les pourcentages totalisent 200, en raison de la nature des devises qui sont tradées par paires.
Dollar américain (USD)
La première devise au monde par volume est le dollar américain, avec un volume moyen de trading quotidien de 6,6 000 milliards de dollars en 2022. Ce volume élevé reflète son rôle dans près de 88 % des transactions forex mondiales, soulignant la domination du dollar dans la finance internationale. Sa position de principale devise de réserve mondiale lui confère une liquidité et une stabilité uniques, ancrant les principales paires de devises comme EUR/USD, USD/JPY et GBP/USD. Les mouvements du dollar sont souvent influencés par les indicateurs économiques américains, les politiques de la Réserve fédérale et les événements internationaux, d’autant plus que de nombreuses matières premières, dont le pétrole et l’or, sont libellées en USD.
Euro (EUR)
L’euro a enregistré un volume moyen de trading quotidien de 2,29 000 milliards de dollars en 2022. Représentant 20 pays européens, cela fait de l’euro la deuxième devise la plus tradée au monde. La valeur de l’euro est influencée par la Banque Centrale Européenne (BCE), les conditions économiques au sein de la zone euro et divers facteurs politiques. Hautement liquide et influent, la principale paire de trading de l’euro est EUR/USD, l’une des paires les plus actives, servant de référence clé pour mesurer la force de l’euro face au dollar.
Yen japonais (JPY)
Le yen japonais est la troisième devise la plus tradée avec un volume moyen de trading quotidien de 1,25 000 milliards de dollars en 2022. C’est la devise la plus tradée en Asie et un symbole de stabilité sur les marchés mondiaux. Le contexte de faibles taux d’intérêt au Japon fait du yen un élément central des « carry trades », où les investisseurs empruntent en yen pour investir dans des devises à rendement plus élevé. Sa valeur est fortement influencée par les politiques de la Banque du Japon (BoJ), les données économiques japonaises et l’économie régionale asiatique. USD/JPY reste l’une des paires de devises les plus tradées au monde.
Livre sterling (GBP)
La livre sterling a enregistré un volume moyen de trading quotidien de 968 milliards de dollars en 2022, ce qui en fait la quatrième devise la plus tradée. Souvent appelée « livre », c’est l’une des devises les plus anciennes et les plus fréquemment tradées. Connue pour sa volatilité, la livre est sensible aux événements spécifiques au Royaume-Uni, qu’il s’agisse des décisions de la Banque d’Angleterre (BoE), des données économiques ou des évolutions politiques, notamment le Brexit. GBP/USD, ou « Cable », est une paire populaire et souvent très volatile, suivie de près pour ses variations de cours marquées.
Dollar canadien (CAD)
Le « loonie », nom donné au dollar canadien, a enregistré un volume de trading d’environ 526 milliards de dollars en 2022. Il est étroitement lié aux cours du pétrole, étant donné le statut du Canada en tant que grand exportateur de pétrole. Le CAD a tendance à suivre les tendances du cours du pétrole brut, ce qui le rend attractif pour les traders axés sur les matières premières. Les politiques de la Banque du Canada (BoC), les données économiques et les conditions économiques aux États-Unis influencent également la valeur du CAD.USD/CAD est l’une des paires les plus fréquemment tradées, reflétant les liens économiques étroits entre les États-Unis et le Canada.
Dollar australien (AUD)
Le dollar australien a enregistré un volume moyen de trading quotidien de 478 milliards de dollars en 2022. C’est une devise liée aux matières premières, fortement influencée par les exportations telles que le minerai de fer, le charbon et le gaz naturel. Elle est populaire auprès des traders cherchant une exposition à la région Asie-Pacifique et aux tendances mondiales des matières premières. Le AUD est influencé par les cours des matières premières, l’économie chinoise et les politiques de la Banque de réserve d’Australie (RBA).AUD/USD est une paire couramment tradée, appréciée pour sa réactivité au sentiment de risque mondial.
Franc suisse (CHF)
Le franc suisse a enregistré des volumes de trading quotidiens d’environ 389 milliards de dollars en 2022. Il est souvent considéré comme une devise « refuge », attirant les traders en période d’incertitude mondiale. La Banque Nationale Suisse (BNS) gère de près la valorisation du franc afin d’éviter une appréciation excessive. La réputation du CHF en tant qu’actif refuge, associée à la stabilité de l’économie suisse et à une faible inflation, le rend unique.USD/CHF et EUR/CHF sont les principales paires utilisées pour trader le franc suisse.
Yuan chinois (CNY)
Avec l’influence économique croissante de la Chine, le yuan chinois gagne en importance sur les marchés forex mondiaux. Bien qu’il ne soit pas entièrement convertible, le yuan est utilisé dans d’importantes transactions commerciales, notamment avec l’Asie et les marchés émergents. La Banque populaire de Chine (PBOC) gère la valeur du yuan par le biais d’un flottement contrôlé. À mesure que la Chine étend son réseau commercial, les volumes de trading du USD/CNY et d’autres paires en yuan continuent d’augmenter.
Dollar de Hong Kong (HKD)
Le dollar de Hong Kong fait partie des devises les plus tradées, principalement en raison du statut de Hong Kong en tant que centre financier majeur en Asie et de ses liens commerciaux étroits avec la Chine continentale. Le HKD est rattaché au USD dans une fourchette étroite (7,75–7,85 HKD pour 1 USD), et cette stabilité attire les investissements internationaux et soutient des volumes de trading élevés. Le volume de trading quotidien de la devise est important, en grande partie porté par le vaste secteur des services financiers de Hong Kong ainsi que par son lien étroit avec l’économie de la Chine continentale.
Dollar néo-zélandais (NZD)
Le dollar néo-zélandais (NZD) est une devise de premier plan liée aux matières premières, étroitement associée aux solides exportations agricoles et énergétiques de la Nouvelle-Zélande, notamment les produits laitiers, la viande et le bois. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande gère la devise, et les fluctuations des cours mondiaux des matières premières influencent la valeur du NZD. Le NZD est particulièrement populaire auprès des traders souhaitant une exposition au marché de la région Asie-Pacifique sans la volatilité observée dans certaines grandes économies asiatiques. Le volume moyen quotidien du NZD souligne son importance sur le marché du forex en tant que devise passerelle pour le commerce et l’investissement dans cette région.
Comment en savoir plus sur les devises les plus tradées ?
Pour en savoir plus sur les devises les plus tradées dans le monde, vous pouvez suivre les dernières actualités forex influençant le marché grâce à nos analystes experts, et lire notre guide du trading forex pour une compréhension plus large du fonctionnement des devises. De plus, l’enquête triennale de la BRI auprès des banques centrales offre une analyse approfondie de l’activité forex mondiale. De grandes banques comme JP Morgan et Goldman Sachs publient également régulièrement des analyses de devises, tandis que le Rapport sur la stabilité financière mondiale du FMI met en lumière les tendances macroéconomiques des devises.
Comment trader les devises les plus tradées avec les CFD
Trader les devises les plus tradées avec les CFD permet de spéculer sur les variations de cours sans posséder les devises elles-mêmes. Les CFD offrent la flexibilité d’acheter (position longue) si vous anticipez une hausse du cours d’une paire de devises, ou de vendre (position courte) si vous anticipez une baisse. Vous pouvez utiliser l’effet de levier (appelé trading sur marge) pour prendre position sur des volumes importants avec un faible capital initial, bien que l’effet de levier soit risqué car il amplifie aussi bien les gains que les pertes.
Les devises majeures sont très liquides, offrent souvent des spreads plus serrés et sont influencées par des facteurs tels que les politiques des banques centrales, les données économiques et les événements mondiaux. Tradez toujours avec un plan et vous pouvez définir des ordres stop-loss dans le cadre d’une stratégie de gestion des risques.
Apprenez-en plus sur le trading de CFD grâce à notre guide pratique, et découvrez le fonctionnement du marché des changes.
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FAQs
Pourquoi est-il important qu’une devise soit fortement tradée ?
Lorsqu’une devise est fortement tradée, cela signifie qu’il y a une forte liquidité sur le marché, ce qui permet aux traders d’entrer et de sortir rapidement de leurs positions avec des variations de prix minimales. Cette liquidité entraîne généralement des spreads plus serrés (des coûts plus faibles) et une volatilité de prix réduite, ce qui peut bénéficier aux traders particuliers en offrant des mouvements plus prévisibles. De plus, les devises fortement tradées reflètent souvent des économies solides ou sont soutenues par des banques centrales aux politiques stables, ce qui les rend moins sujettes à des fluctuations de cours inattendues comparé aux devises moins liquides.
Quelle est la devise la plus tradée au monde ?
Le dollar américain est la devise la plus tradée au monde, intervenant dans environ 88 % de toutes les transactions sur le forex selon l’enquête triennale de la BRI menée en 2022. La domination du dollar s’explique par son rôle de devise de réserve mondiale et son utilisation dans le commerce international, la finance et les marchés de matières premières. Par conséquent, des paires de devises comme EUR/USD et USD/JPY comptent parmi les plus actives, offrant aux traders particuliers une forte liquidité et des opportunités de trading fréquentes.
Quelle est la devise ayant la valeur la plus élevée ?
En 2025, le dinar koweïtien (KWD) détient le titre de la devise ayant la valeur la plus élevée au monde. Son taux de change est constamment élevé par rapport aux autres devises majeures, avec 1 dinar koweïtien souvent valorisé à plus de 3 dollars américains. La forte valeur du dinar s’explique en grande partie par la richesse du Koweït issue des exportations de pétrole, la stabilité de son économie et une politique monétaire rigoureusement gérée par la Banque Centrale du Koweït.
Quelle est la devise la moins tradée au monde ?
Les devises les moins tradées au monde sont généralement celles provenant de petites économies ou d’économies isolées avec une participation internationale limitée. Des exemples peuvent inclure des devises comme le dobra de São Tomé-et-Príncipe (STN) ou l’ariary malgache (MGA). Ces devises ont de faibles volumes d’échange et une disponibilité limitée sur le marché mondial du forex, ce qui les rend beaucoup moins accessibles aux traders particuliers et sujettes à des spreads plus larges et à une volatilité plus élevée.