Quelles sont les 10 devises les plus tradées ?

Les devises les plus tradées dans le monde sont le dollar américain (USD), suivi de l’euro (EUR), du yen japonais (JPY) et de la livre sterling (GBP). Ces devises dominent le trading forex mondial grâce à leur stabilité, leur liquidité et leur influence sur les marchés internationaux. Chacune joue un rôle unique, souvent influencé par sa banque centrale respective, les conditions économiques et le commerce mondial.

Nous examinerons la liste des 10 principales devises, pourquoi chacune est autant tradée, les principales paires forex dans lesquelles elles figurent, ainsi que les facteurs clés qui les rendent essentielles au marché du forex. L'ensemble des statistiques utilisées ci-dessous provient du dernier rapport triennal 2022 de la Banque des Règlements Internationaux, largement considéré comme la principale source d’information pour ce type de données.

Le graphique ci-dessous montre les devises les plus tradées dans le monde selon ces données. Notez que les pourcentages totalisent 200, en raison de la nature des devises qui sont tradées par paires.

Dollar américain (USD)

La première devise au monde par volume est le dollar américain, avec un volume moyen de trading quotidien de 6,6 000 milliards de dollars en 2022. Ce volume élevé reflète son rôle dans près de 88 % des transactions forex mondiales, soulignant la domination du dollar dans la finance internationale. Sa position de principale devise de réserve mondiale lui confère une liquidité et une stabilité uniques, ancrant les principales paires de devises comme EUR/USD, USD/JPY et GBP/USD. Les mouvements du dollar sont souvent influencés par les indicateurs économiques américains, les politiques de la Réserve fédérale et les événements internationaux, d’autant plus que de nombreuses matières premières, dont le pétrole et l’or, sont libellées en USD.

Euro (EUR)

L’euro a enregistré un volume moyen de trading quotidien de 2,29 000 milliards de dollars en 2022. Représentant 20 pays européens, cela fait de l’euro la deuxième devise la plus tradée au monde. La valeur de l’euro est influencée par la Banque Centrale Européenne (BCE), les conditions économiques au sein de la zone euro et divers facteurs politiques. Hautement liquide et influent, la principale paire de trading de l’euro est EUR/USD, l’une des paires les plus actives, servant de référence clé pour mesurer la force de l’euro face au dollar.

Yen japonais (JPY)

Le yen japonais est la troisième devise la plus tradée avec un volume moyen de trading quotidien de 1,25 000 milliards de dollars en 2022. C’est la devise la plus tradée en Asie et un symbole de stabilité sur les marchés mondiaux. Le contexte de faibles taux d’intérêt au Japon fait du yen un élément central des « carry trades », où les investisseurs empruntent en yen pour investir dans des devises à rendement plus élevé. Sa valeur est fortement influencée par les politiques de la Banque du Japon (BoJ), les données économiques japonaises et l’économie régionale asiatique. USD/JPY reste l’une des paires de devises les plus tradées au monde.

Livre sterling (GBP)

La livre sterling a enregistré un volume moyen de trading quotidien de 968 milliards de dollars en 2022, ce qui en fait la quatrième devise la plus tradée. Souvent appelée « livre », c’est l’une des devises les plus anciennes et les plus fréquemment tradées. Connue pour sa volatilité, la livre est sensible aux événements spécifiques au Royaume-Uni, qu’il s’agisse des décisions de la Banque d’Angleterre (BoE), des données économiques ou des évolutions politiques, notamment le Brexit. GBP/USD, ou « Cable », est une paire populaire et souvent très volatile, suivie de près pour ses variations de cours marquées.

Dollar canadien (CAD)

Le « loonie », nom donné au dollar canadien, a enregistré un volume de trading d’environ 526 milliards de dollars en 2022. Il est étroitement lié aux cours du pétrole, étant donné le statut du Canada en tant que grand exportateur de pétrole. Le CAD a tendance à suivre les tendances du cours du pétrole brut, ce qui le rend attractif pour les traders axés sur les matières premières. Les politiques de la Banque du Canada (BoC), les données économiques et les conditions économiques aux États-Unis influencent également la valeur du CAD.USD/CAD est l’une des paires les plus fréquemment tradées, reflétant les liens économiques étroits entre les États-Unis et le Canada.

Dollar australien (AUD)

Le dollar australien a enregistré un volume moyen de trading quotidien de 478 milliards de dollars en 2022. C’est une devise liée aux matières premières, fortement influencée par les exportations telles que le minerai de fer, le charbon et le gaz naturel. Elle est populaire auprès des traders cherchant une exposition à la région Asie-Pacifique et aux tendances mondiales des matières premières. Le AUD est influencé par les cours des matières premières, l’économie chinoise et les politiques de la Banque de réserve d’Australie (RBA).AUD/USD est une paire couramment tradée, appréciée pour sa réactivité au sentiment de risque mondial.

Franc suisse (CHF)

Le franc suisse a enregistré des volumes de trading quotidiens d’environ 389 milliards de dollars en 2022. Il est souvent considéré comme une devise « refuge », attirant les traders en période d’incertitude mondiale. La Banque Nationale Suisse (BNS) gère de près la valorisation du franc afin d’éviter une appréciation excessive. La réputation du CHF en tant qu’actif refuge, associée à la stabilité de l’économie suisse et à une faible inflation, le rend unique.USD/CHF et EUR/CHF sont les principales paires utilisées pour trader le franc suisse.

Yuan chinois (CNY)

Avec l’influence économique croissante de la Chine, le yuan chinois gagne en importance sur les marchés forex mondiaux. Bien qu’il ne soit pas entièrement convertible, le yuan est utilisé dans d’importantes transactions commerciales, notamment avec l’Asie et les marchés émergents. La Banque populaire de Chine (PBOC) gère la valeur du yuan par le biais d’un flottement contrôlé. À mesure que la Chine étend son réseau commercial, les volumes de trading du USD/CNY et d’autres paires en yuan continuent d’augmenter.

Dollar de Hong Kong (HKD)

Le dollar de Hong Kong fait partie des devises les plus tradées, principalement en raison du statut de Hong Kong en tant que centre financier majeur en Asie et de ses liens commerciaux étroits avec la Chine continentale. Le HKD est rattaché au USD dans une fourchette étroite (7,75–7,85 HKD pour 1 USD), et cette stabilité attire les investissements internationaux et soutient des volumes de trading élevés. Le volume de trading quotidien de la devise est important, en grande partie porté par le vaste secteur des services financiers de Hong Kong ainsi que par son lien étroit avec l’économie de la Chine continentale.

Dollar néo-zélandais (NZD)

Le dollar néo-zélandais (NZD) est une devise de premier plan liée aux matières premières, étroitement associée aux solides exportations agricoles et énergétiques de la Nouvelle-Zélande, notamment les produits laitiers, la viande et le bois. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande gère la devise, et les fluctuations des cours mondiaux des matières premières influencent la valeur du NZD. Le NZD est particulièrement populaire auprès des traders souhaitant une exposition au marché de la région Asie-Pacifique sans la volatilité observée dans certaines grandes économies asiatiques. Le volume moyen quotidien du NZD souligne son importance sur le marché du forex en tant que devise passerelle pour le commerce et l’investissement dans cette région.

Comment en savoir plus sur les devises les plus tradées ?

Pour en savoir plus sur les devises les plus tradées dans le monde, vous pouvez suivre les dernières actualités forex influençant le marché grâce à nos analystes experts, et lire notre guide du trading forex pour une compréhension plus large du fonctionnement des devises. De plus, l’enquête triennale de la BRI auprès des banques centrales offre une analyse approfondie de l’activité forex mondiale. De grandes banques comme JP Morgan et Goldman Sachs publient également régulièrement des analyses de devises, tandis que le Rapport sur la stabilité financière mondiale du FMI met en lumière les tendances macroéconomiques des devises.