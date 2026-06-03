Meilleures actions à dividendes pour les traders

Top 10 des meilleures actions à dividendes

Voici 10 des meilleures actions à dividende globales du marché boursier américain, en date de décembre 2024 – sélectionnées en fonction du rendement, du taux de distribution, de la croissance du dividende, des dates de détachement, du secteur d’activité et de la stabilité :

# Action Secteur Rendement du dividende sur 12 mois glissants* Taux de distribution 1 Exxon Mobil (XOM) Énergie 3,4 % 47,32 % 2 Johnson & Johnson (JNJ) Santé 3,28 % 79,93 % 3 Verizon Communications (VZ) Télécommunications 6,31 % 115,69 % 4 Procter and Gamble (PG) Télécommunications 2,32 % 67,14% 5 Medtronic (MDT) Santé 3,31 % 85,02 % 6 Comcast (CMCSA) Télécommunications 3,12 % 32,88 % 7 PepsiCo (PEP) Boissons non alcoolisées 3,34 % 77,29 % 8 Altria (MO) Tabac 7,09 % 66,89 % 9 Dow (DOW) Production chimique 6,55 % 186,67 % 10 Chevron (CVX) Énergie 4,15 % 70,33 %

*Le rendement du dividende rétroactif représente le total des distributions (gains en capital, dividendes et intérêts) versé par action au cours des 12 derniers mois, exprimé en pourcentage du cours de clôture du mois précédent.

1 ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil est un Dividend Aristocrat dans le secteur de l’énergie (pétrole et gaz), offrant des performances constantes, comme en témoigne son rendement du dividende rétroactif de 3,4 % et son ratio de distribution de 47,32 %. Réputée pour sa résilience en période de volatilité des marchés, ExxonMobil a augmenté ses dividendes de façon constante depuis plus de 40 ans, soutenue par des activités solides en amont et en aval.

2 Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson, autre Dividend Aristocrat, a augmenté ses paiements de dividendes depuis plus de 60 ans.Avec un rendement du dividende rétroactif de 3,28 % et un ratio de distribution proche de 80 %, ce géant de la santé est considéré comme financièrement stable et fiable. Ses innovations dans les dispositifs médicaux et les avancées pharmaceutiques complètent ses marques en vente libre, telles que Tylenol et Benadryl.

3 Verizon Communications (VZ)

Verizon est un géant des télécommunications, offrant un rendement élevé d’environ 6,31 % avec un ratio de distribution de 115 %. En tant que deuxième plus grande entreprise de télécommunications au monde, Verizon bénéficie de son infrastructure étendue et de flux de trésorerie réguliers, soutenus par la demande croissante en services haut débit et 5G.

4 Procter & Gamble (PG)

Actif dans le secteur des biens de consommation de base, Procter & Gamble jouit d'une solide réputation en matière de croissance des dividendes, avec un rendement du dividende rétroactif de 2,32 % et un ratio de distribution de 67,14 %. Réputée pour ses marques mondiales comme Tide, Pampers et Gillette, P&G affiche une longue histoire de croissance des dividendes.

5 Medtronic (MDT)

Leader dans les sciences de la vie, Medtronic affiche un solide historique de dividendes, comme en témoigne son rendement du dividende rétroactif de 3,31 % et un ratio de distribution de 85,02 %. L’entreprise est connue pour ses dispositifs médicaux en cardiologie et dans la gestion du diabète, contribuant à la croissance des dividendes.

6 Comcast (CMCSA)

Ce géant des médias et des télécommunications offre un rendement du dividende rétroactif d’environ 3,12 % et un ratio de distribution de 32,88 %. Avec des activités diversifiées couvrant le haut débit, le streaming et la production cinématographique (propriétaire de NBC et Universal Studios), Comcast offre des rendements réguliers aux actionnaires.

7 PepsiCo Inc. (PEP)

La domination mondiale de PepsiCo dans l’industrie des boissons non alcoolisées et des snacks soutient son rendement du dividende rétroactif de 3,34 % et son ratio de distribution de 77,29 %. Sa gamme de produits bien diversifiée – et la solidité de ses marques en font un choix fiable pour les traders axés sur la croissance des dividendes à long terme.

8 Altria (MO)

Avec un rendement du dividende rétroactif de 7,09 %, Altria est un choix privilégié dans le secteur du tabac, et son ratio de distribution de 66,89 % témoigne de sa volonté de récompenser les actionnaires. Malgré des défis tels que la pression réglementaire, l’entreprise continue d’innover, notamment avec diverses opportunités dans le tabac sans fumée et le cannabis.

9 Dow (DOW)

Cette entreprise spécialisée dans les produits chimiques et les matériaux affiche un ratio de distribution d’environ 186,67 % et un rendement du dividende rétroactif de 6,55 %.La position solide de Dow dans les industries essentielles, ses plus de 125 ans d’expérience et son engagement envers la rémunération des actionnaires en font une action à dividendes attrayante pour ceux qui souhaitent s’exposer au secteur industriel.

10 Chevron Corp. (CVX)

Chevron, autre géant de l’énergie, clôt cette liste avec un rendement du dividende rétroactif de 4,15 % et un ratio de distribution proche de 55 %. Ses opérations intégrées tout au long de la chaîne de valeur de l’énergie et sa gestion financière prudente garantissent des paiements de dividendes réguliers, même en période de conditions économiques difficiles.

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