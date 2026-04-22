Operar Zepp Health - ZEPP CFD

Sobre Zepp Health Corp - ADR

Zepp Health Corp, antes Huami Corp, es una empresa comprometida con la conexión de la salud con la tecnología. Ha desarrollado una plataforma de tecnología propia que incluye chips de inteligencia artificial (IA), sensores biométricos y algoritmos de datos sanitarios. Se dedica a desarrollar tecnología inteligente para llevar puesta. Diseña y desarrolla relojes inteligentes y de fitness biométricos y basados en datos de actividad. Comercializa sus productos bajo la marca Amazfit y es el único socio de los productos vestibles de Xiaomi. Los productos incluyen Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC, y accesorios, como bandas deportivas, correas de reloj, auriculares, unidades de carga y rastreadores de núcleo. Los relojes inteligentes ofrecen seguimiento de la actividad, seguimiento del sueño, notificaciones inteligentes desde dispositivos móviles, GPS, detección de la frecuencia cardíaca, resistencia al agua y sincronización inalámbrica con teléfonos móviles. También proporciona una aplicación móvil para hacer un seguimiento de la información de fitness, establecer alarmas y recibir notificaciones de llamadas en el reloj inteligente.

El precio actual de la acción Zepp Health en tiempo real es 16.1631 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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