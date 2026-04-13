Operar YZJ Shipbldg SGD - BS6sg CFD

Sobre Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. es un holding de inversiones con sede en China. La empresa opera en cuatro segmentos. El segmento de construcción naval se dedica a la construcción de buques, a la construcción de equipos marinos en alta mar y al diseño de buques. El segmento de inversiones consiste en microfinanciación e inversiones de deuda a coste amortizado y otras inversiones. El segmento de comercio se dedica al comercio de bienes. El segmento de otros se dedica a la demolición de buques y a las empresas propietarias de buques. La empresa lleva a cabo sus actividades en el mercado nacional y en los mercados de ultramar.

El precio actual de la acción YZJ Shipbldg SGD en tiempo real es 3.97 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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