Operar Williams Sonoma - WSM

Sobre Williams-Sonoma, Inc.

WILLIAMS-SONOMA, INC. es un minorista multicanal especializado en los productos para el hogar. La Compañía opera tiendas minoristas en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Australia y el Reino Unido. Opera a través de dos segmentos: comercio electrónico y venta minorista. El segmento de comercio electrónico tiene varias estrategias de comercialización, como Williams-Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, West Elm, PBteen, Williams-Sonoma Home, Rejuvenation y Mark and Graham, que venden sus productos a través de los sitios Web de comercio electrónico de la Compañía y catálogos de correo directo. El segmento de venta minorista tiene varias estrategias de comercialización, como Williams-Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, West Elm y Rejuvenation, que venden sus productos a través de las tiendas minoristas de la Compañía. La Compañía otorga franquicias de sus marcas a terceros en un número de países en el Medio Oriente, Filipinas y México. Los productos de la Compañía también están disponibles para los clientes a través de sus catálogos y en línea en todo el mundo.

El precio actual de la acción Williams Sonoma en tiempo real es 227.27 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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