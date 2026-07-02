Operar Western Digital Corp - WDC

Sobre Western Digital Corp

WESTERN DIGITAL CORPORATION es desarrollador, fabricante y proveedor de dispositivos de almacenamiento de datos y soluciones que responden a las necesidades de la industria de las tecnologías de la información (IT) y de la infraestructura que permite la proliferación de datos en prácticamente todas las industrias. La cartera de ofertas de la compañía aborda tres categorías: Dispositivos y soluciones de centro de datos (unidades de disco duro (HDD) de capacidad y desempeño empresarial, unidades de estado sólido (SSD) de uso empresarial, soluciones de software y sistemas de bases de datos); dispositivos cliente (unidades de disco duro móvil, escritorio, juegos y videos digitales, SSD cliente, productos integrados y obleas) y soluciones para el cliente (productos extraíbles, soluciones de contenido de disco duro y soluciones de contenido flash). La compañía desarrolla y fabrica una parte de las cabezas de grabación y los soportes magnéticos utilizados en sus productos de discos duros.

El precio actual de la acción Western Digital Corp en tiempo real es 554.54 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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