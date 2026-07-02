Operar Wallbox N.V. - WBX

Sobre Wallbox NV

Wallbox NV, antes conocida como Wallbox BV, es un holding con sede en España dedicado al desarrollo de soluciones tecnológicas para la industria del automóvil. La empresa ofrece soluciones de carga de vehículos eléctricos y de gestión de la energía para uso residencial, semipúblico y público. Su cartera de productos incluye Quasar, un cargador bidireccional de corriente continua para uso doméstico; Supernova e Hypernova, cargadores rápidos y ultrarrápidos de corriente continua para uso público; y un conjunto de soluciones de carga de corriente alterna y software de gestión inteligente de la energía. La empresa está presente en Europa, Asia y América. La empresa tiene participaciones en varias filiales, como Kensington Capital Acquisition Corp II y Wall Box Chargers SL.

El precio actual de la acción Wallbox N.V. en tiempo real es 3.7 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Genus PLC, Alico, Kyocera Corporation, Pioneer Pow, GeoVax Labs, Inc. y Revlon, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.