Operar Vornado Realty Trust - VNO

Sobre Vornado Realty Trust

Vornado Realty Trust es un fondo de inversión inmobiliaria. La empresa lleva a cabo su actividad a través de Vornado Realty L.P. (la Sociedad Operativa), que es quien posee sus intereses en los inmuebles. Posee y explota inmuebles de oficinas y locales comerciales con una concentración en el área metropolitana de Nueva York. Sus segmentos incluyen Nueva York y Otros. La empresa tiene una participación del 32,4% en Alexander's, Inc. que posee seis propiedades en el área metropolitana de Nueva York, así como participaciones en otros inmuebles e inversiones relacionadas. El segmento de Nueva York consta de aproximadamente 27,3 millones de pies cuadrados en 73 propiedades, que se componen de 20,6 millones de pies cuadrados de oficinas en Manhattan y 2,7 millones de pies cuadrados de propiedades comerciales en la calle. El segmento de otros inmuebles e inversiones consiste en aproximadamente 3,7 millones de pies cuadrados de theMART en Chicago y un 70% de participación mayoritaria en 555 California Street, un complejo de oficinas de tres edificios en el distrito financiero de San Francisco."

El precio actual de la acción Vornado Realty Trust en tiempo real es 40.24 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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