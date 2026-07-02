Operar Vodafone Group PLC - ADR - VOD

Sobre Vodafone Group Plc (ADR)

Vodafone Group Plc es una empresa de telecomunicaciones. El negocio de la Compañía está organizado en dos regiones geográficas: Europa y África, Oriente Medio y Asia Pacífico (AMAP). Sus segmentos incluyen Europa y AMAP. Su segmento de Europa incluye regiones geográficas, como Alemania, Italia, Reino Unido, España y Otra Europa. La Otra Europa incluye Holanda, Portugal, Grecia, Hungría y Rumania, entre otros. Su segmento AMAP incluye India, Sudáfrica, Tanzania, Mozambique, Lesotho, África, Turquía, Australia, Egipto, Ghana, Kenia y otros. La Compañía proporciona una gama de servicios, que incluyen voz, mensajería y datos a través de redes móviles y fijas.

El precio actual de la acción Vodafone Group PLC - ADR en tiempo real es 13.2 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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